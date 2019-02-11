Güncelleme - Servis Minibüsü Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 12 Yaralı

Düzce
'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Ç. yönetimindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü, D-100 kara yolu Kaynaşlı
ilçesi Doğanlı
mevkisinde önünde seyreden Ömür Öztürk (40) idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile çarptı.
Minibüs, daha sonra bir lokantaya girerek durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk ile oğlu Kerem Öztürk (16), minibüs şoförü ile 10 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamera kayıtlarında, servis minibüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması ve sonrasında yoldan çıkarak savrulması yer alıyor.