Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Siirt Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme - Siirt Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Siirt ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

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Siirt ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 8 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekiplerince Siirt'in Kurtalan ile Batman merkez ile Kozluk ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 45 gram esrar, 2 gram eroin, 30 gram kenevir tohumu, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 7 fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Batman, Siirt, Güncel
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