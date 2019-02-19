Güncelleme - Siirt Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Siirt
ve Batman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 8 şüpheliye yönelik İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şubesi ekiplerince Siirt'in Kurtalan
ile Batman merkez ile Kozluk
ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 45 gram esrar, 2 gram eroin, 30 gram kenevir tohumu, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 7 fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.