Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı

Güncelleme - Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı

38 dakika önce

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi, kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Güncelleme - Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi, kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karadeniz'de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.


Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. Bota alınanlardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:19 Kaynak: AA

Karadeniz, Gerze, Sinop, Güncel
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