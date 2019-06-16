Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Sinop'ta motosiklet traktöre çarptı
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Sinop'ta motosiklet traktöre çarptı

21 dakika önce

Sinop'un Durağan ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

GÜNCELLEME - Sinop'ta motosiklet traktöre çarptı, System.String[]
Sinop'un Durağan ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Boyabat yönüne giden Raif Çaylı'nın kullandığı 55 JS 919 plakalı motosiklet, Yandak köyü yakınlarında Mehmet Uğur yönetimindeki 57 AY 655 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan Çaylı, 112 Acil Servis ekibince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çaylı, ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesindeki özel hastanede doktor olan 2 çocuk babası Çaylı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:40 Kaynak: AA
Boyabat, Durağan, Çaylı, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:01:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Sinop'ta motosiklet traktöre çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]