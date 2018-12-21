Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Sırbistan'da Tren Otobüse Çarptı: 5 Ölü

Güncelleme - Sırbistan'da Tren Otobüse Çarptı: 5 Ölü

2 saat önce

Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehri yakınlarında yolcu treninin, hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan otobüse çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Güncelleme - Sırbistan'da Tren Otobüse Çarptı: 5 Ölü, System.String[]
Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehri yakınlarında yolcu treninin, hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan otobüse çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Uyarıcı trafik işaretlerinin bulunmadığı bir hemzemin geçitte meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve yaralananların tamamının otobüsteki yolcular olduğu bildirildi.

Nis şehrindeki hastanede bulunan yaralıları ziyaret eden Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, burada yaptığı açıklamada, 24 yaralıdan 13'ünün halen yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Otobüsteki iki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğünü aktaran Loncar, "Bu çocukların ikisi de 16 yaşında. Kızın merkezi sinir sisteminde ciddi hasar meydana gelmiş. Beyin cerrahlarımız bu kızımızı ameliyat etti, ama kendisi hala komada. Diğer erkek ağır yaralının ise omurgasında ciddi kırıklar var. Doktorlar, her ikisi için mücadele etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Loncar, diğer yaralıların durumunun ise stabil olduğunu aktardı.

Yerel saatle 7.30 sularında meydana gelen kazada, trenin çarpması sonucu öğrencileri taşıyan otobüs ikiye ayrıldı. Kaza nedeniyle trenin vagonlarından biri de raydan çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:34 Kaynak: AA

fahrettin koca, Sırbistan Karadağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Kararı Sonrası Türkiye'nin Operasyonu Ertelemesinin Sebebini Açıkladı Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu

Son Dakika! CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:37:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Sırbistan'da Tren Otobüse Çarptı: 5 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]