Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Şırnak Merkezli Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

Güncelleme - Şırnak Merkezli Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

56 dakika önce

Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme - Şırnak Merkezli Terör Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin haklarında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu" işlediği değerlendirilen 8 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.


Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.


Zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladığı ayrıca birinin kardeşinin PKK/KCK silahlı terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, halen Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:23 Kaynak: AA

PKK, Şırnak, Güncel
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