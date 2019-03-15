Güncelleme - Şırnak Merkezli Terör Operasyonu: 8 Gözaltı
56 dakika önce
Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak
merkezli 2 ilde terör örgütü PKK
'ya finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap
Sulh Ceza Mahkemesinin haklarında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu" işlediği değerlendirilen 8 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şırnak ve Siirt
'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladığı ayrıca birinin kardeşinin PKK/KCK silahlı terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, halen Suriye
'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:23 Kaynak: AA
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