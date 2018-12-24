Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Sivas'ta Dolandırıcılık İddiası

Güncelleme - Sivas'ta Dolandırıcılık İddiası

56 dakika önce

Sivas'ta "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki kadın tutuklandı.

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Sivas'ta "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte pazarcı, manav ve marketçiler başta olmak üzere 13 esnafın tırnakçılık yöntemiyle dolandırılmaları üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Esnafın verdiği para üstlerini el çabukluğuyla tırnakçılık yönetimiyle dolandırdıkları iddia edilen ve akraba oldukları öğrenilen C.Y. (30) ile Y.Y. (25), polisin takibi sonucu esnafı dolandırmak için çıktıkları kent merkezinde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve kucaklarındaki çocuklarıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:40 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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