Güncelleme - Sivas'ta Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Sivas'ta fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 2 kadın tutuklandı, 2'si kadın 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Sivas
'ta fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 2 kadın tutuklandı, 2'si kadın 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, çeşitli mahallelerdeki evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Çalışmalar sonucu fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen H.Ç, İ.C, H.Ç, B.B. ve H.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ve İ.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:27 Kaynak: AA
"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı