Güncelleme - Sivasspor Kafilesini Taşıyacak Uçağa "Yıldırım" Rötarı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç dolayısıyla İstanbul'a gidecek Sivasspor kafilesini taşıyacak tarifeli uçak, Sivas'a gelişinde yakınında oluşan yıldırım nedeniyle dönüş için rötar yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç dolayısıyla İstanbul'a gidecek Sivasspor kafilesini taşıyacak tarifeli uçak, Sivas'a gelişinde yakınında oluşan yıldırım nedeniyle dönüş için rötar yaptı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan havalanan ve saat 16.30'da Sivas-İstanbul seferini yapması planan uçağın, Nuri Demirağ Havalimanı'na yaklaştığı sırada yakınında yıldırım oluştu.



Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, elektronik aksamda sorun yaşanabileceği ihtimali üzerine Kayseri'den teknik ekip çağrıldı. Teknik ekibinin incelemesinde herhangi bir arızaya rastlanmadı.



Rötar nedeniyle kulüp tesislerine dönen Sivasspor kafilesi yeniden Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi.



Güvenlik kontrolünden geçen kırmızı-beyazlı kafile, uçakla İstanbul'a hareket etti.

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