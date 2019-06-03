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GÜNCELLEME - Sudan'da ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti

19 dakika önce

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

GÜNCELLEME - Sudan'da ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti, System.String[]
Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Sudan Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki Bakanlık çevresinde kamp kuran darbe karşıtı protestoculara silahla müdahalede bulunduğu belirtildi.
Sudan Doktorlar Komitesi de ordunun göstericilere müdahalesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Görgü tanıkları, sabah saatlerinde çok sayıda askerin, nisan ayında eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i iktidardan deviren askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından makinalı tüfek seslerinin duyulduğunu ve bölgeden dumanların yükselmeye başladığını aktardı.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun yönetimine gelmesinin ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair ordu yönetimiyle müzakere yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:24 Kaynak: AA
Hartum, Ordu, Sudan, Güncel
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