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GÜNCELLEME - Şüpheli, kurye gibi davranan polislerden kaçamadı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dolandırıcıların telefonda kendilerini savcı olarak tanıttığı kadından para almaya gelen şüpheli, dikkati çekmemek için kurye gibi davranan polislerce yakalandı.

GÜNCELLEME - Şüpheli, kurye gibi davranan polislerden kaçamadı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dolandırıcıların telefonda kendilerini savcı olarak tanıttığı kadından para almaya gelen şüpheli, dikkati çekmemek için kurye gibi davranan polislerce yakalandı.
Polise başvuran 72 yaşındaki Y.T, telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişilerin, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek bankadaki 150 bin lirasını istediklerini söyledi.
Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, dikkati çekmemek için Y.T'nin Tepe Mahallesi'ndeki evinin çevresinde kargo ve pizzacı kuryesi gibi beklemeye başladı.
Y.T'den parayı almaya gelen ve kendisini polis olarak tanıtan H.A. (21), kurye gibi davranan polislerce yakalandı.
H.A'nın, telefon dolandırıcılarının Ege ve Akdeniz bölgesinde dolandırdığı mağdurlardan para alan kişi olduğu öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:09 Kaynak: AA
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