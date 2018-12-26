Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Güncelleme - Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Çankırı'dan trenle yola çıkan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Çankırı'dan trenle yola çıkan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.


Çankırı'dan trene yüklenen 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve kamyon, İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'na geldi.

Konvoydaki askerler arasında bulunan uzman çavuş Devrim Yağız da tren garında ailesiyle buluştu.


Annesi Songül ve nişanlısı Kübra ile hasret gideren Yağız, kendisi için yapılan sevdiği yemekleri teslim aldı.


Tren daha sonra kent merkezindeki TCDD Başpınar Lojistik Şefliğine ulaştı.

Burada bekletilen tırlara yüklenen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına doğru hareket etti.

Öte yandan, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından sevk edilen konteyner yüklü tırlar, Kilis istikametine geçiş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:29 Kaynak: AA

Gaziantep, Çankırı, Suriye, Güncel
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