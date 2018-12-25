Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Tahran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 9 Ölü

Güncelleme - Tahran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 9 Ölü

33 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Güncelleme - Tahran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 9 Ölü, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu'ndan yapılan açıklamada, İslami Azad Üniversitesi yerleşkesi içinde devrilen otobüste bulunan öğrencilerden hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, kazada yaralanan 26 kişinin hastanelerde tedavi edildiği ve 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yetkililere olayın tüm yönleriyle incelenmesi talimatı verdiğini ifade etti.

Meclis Eğitim ve Araştırma Komisyonu'nun da olayı soruşturmak üzere bir komite oluşturduğu kaydedildi.

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün bugün öğle saatlerinde devrilmesinin ardından yapılan ilk açıklamada 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:10 Kaynak: AA

İran, Tahran, Güncel
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