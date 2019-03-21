Güncelleme - Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza
18 dakika önce
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattındaki teknik arızanın giderilmesiyle seferlere yeniden başlandı.
Taksim- Kabataş
arasında hizmet veren füniküler hattındaki teknik arızanın giderilmesiyle seferlere yeniden başlandı.
Metro İstanbul
'dan yapılan açıklamaya göre, füniküler hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Füniküler hattını kullanmak için Taksim istasyonuna gelen yolcular, alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Teknik ekiplerin çalışmasıyla arıza giderildi. Füniküler hattında karşılıklı seferler yeniden başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:03 Kaynak: AA
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