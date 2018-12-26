Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Tamir Bahanesiyle Yağma İddiası

Güncelleme - Tamir Bahanesiyle Yağma İddiası

1 saat önce

Sivas'ta tamir bahanesiyle evlerine çağırarak yakınlaştıkları ve baskın süsü vererek darbettikleri yaşlılardan zorla para aldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Tamir Bahanesiyle Yağma İddiası, System.String[]
Sivas'ta tamir bahanesiyle evlerine çağırarak yakınlaştıkları ve baskın süsü vererek darbettikleri yaşlılardan zorla para aldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.


İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde ikamet eden ve isimleri öğrenilemeyen iki yaşlı adam, polise müracaat ederek bazı kişilerin kendilerinden şantaj yoluyla para aldığını bildirdi.


İhbar üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaşlı vatandaşlarla yakınlık kuran ve "Evimde tamir edilmesi gereken yerler var, bana yardımcı olur musun?" diyerek ikametlerine çağıran şüphelilerin Ç.A. ve Y.A. adlı akraba iki kadın olduğunu tespit etti.


Zanlıların, yaşlı vatandaşlar evdeyken akrabalarını ikamete çağırdığı, baskın süsü vererek darbettiği, tehdit ve şantaj yoluyla yağmaladığı mağdurlardan para aldığı belirlendi.


Polis, şüpheli kadınları ve onlarla hareket eden akrabaları C.A'yı gözaltına aldı.


Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:02 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Alibaba, Sivas, 3. Sayfa
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