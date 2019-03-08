Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Tartıştığı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

Güncelleme - Tartıştığı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

53 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Güncelleme - Tartıştığı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, Yaşardoğu Mahallesi'nde eve alkollü gelen Metin Ç, (42) çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Necla Ç. (43) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Ç. eşini 3 yerinden bıçaklayıp evden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:20 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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