Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Tartıştığı Eşini Silahla Yaraladı

Güncelleme - Tartıştığı Eşini Silahla Yaraladı

1 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesinde, tartıştığı karısını silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Güncelleme - Tartıştığı Eşini Silahla Yaraladı, System.String[]
Konya'nın Çumra ilçesinde, tartıştığı karısını silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Ürünlü Mahallesi'nde Serdar Osman Ç. (43) ile eşi Zekiye Ç, (40), ailevi problemlerden dolayı tartıştı.


Tartışma sırasında Serdar Osman Ç'nin, evde bulunan ruhsatsız tabanca ile karısına ateş ettiği öne sürüldü.


Yaralanan Zekiye Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Serdar Osman Ç, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Serdar Osman, Konya, Çumra, Güncel
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