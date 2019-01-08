Güncelleme - Tartıştığı Öğretmenini Tabancayla Yaraladı
1 saat önce
Afyonkarahisar'da tartıştığı öğretmenini gitar kutusunda getirdiği tabancayla bacaklarından vuran lise ikinci sınıf öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Afyonkarahisar
'da tartıştığı öğretmenini gitar kutusunda getirdiği tabancayla bacaklarından vuran lise ikinci sınıf öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde derste tartıştığı öğretmeni Cengizhan Özlü'yü ayaklarından silahla yaralayan lise öğrencisi M.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A, tutuklandı.
Yaralanan öğretmen Özlü'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Lise ikici sınıf öğrencisi M.A, derste öğretmeni Cengizhan Özlü ile tartışmıştı. M.A, gitar kutusunda getirdiği tabancayla öğretmeni Özlü'nün ayaklarına ateş etmişti. Yaralanan Özlü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmış, M.A polis ekiplerince yakalanmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:56 Kaynak: AA
Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu
Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriciliği Yapılıyor
Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor
Köpeklerin Liseli Öğrenciyi Öldürdüğü İlçede Vatandaşlar Sokakta Sopayla Geziyor