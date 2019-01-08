Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Tartıştığı Öğretmenini Tabancayla Yaraladı

Güncelleme - Tartıştığı Öğretmenini Tabancayla Yaraladı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da tartıştığı öğretmenini gitar kutusunda getirdiği tabancayla bacaklarından vuran lise ikinci sınıf öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncelleme - Tartıştığı Öğretmenini Tabancayla Yaraladı, System.String[]
Afyonkarahisar'da tartıştığı öğretmenini gitar kutusunda getirdiği tabancayla bacaklarından vuran lise ikinci sınıf öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde derste tartıştığı öğretmeni Cengizhan Özlü'yü ayaklarından silahla yaralayan lise öğrencisi M.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A, tutuklandı.

Yaralanan öğretmen Özlü'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Lise ikici sınıf öğrencisi M.A, derste öğretmeni Cengizhan Özlü ile tartışmıştı. M.A, gitar kutusunda getirdiği tabancayla öğretmeni Özlü'nün ayaklarına ateş etmişti. Yaralanan Özlü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmış, M.A polis ekiplerince yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:56 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
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