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GÜNCELLEME - Tokat'ta silah ve sahte dinamitle kuyumcu soygunu

52 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinde silah ve sahte dinamitle tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasbederek kaçan zanlı, Amasya'da altınları bozdururken yakalandı.

GÜNCELLEME - Tokat'ta silah ve sahte dinamitle kuyumcu soygunu, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde silah ve sahte dinamitle tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasbederek kaçan zanlı, Amasya'da altınları bozdururken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi'nde, motosikletle Mustafa Özdoğan'a ait kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli, başındaki kaskla içeri girdi.

Üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Vitrindeki yaklaşık 200 bin lira değerindeki altını çantasına dolduran soyguncu geldiği motosikletle kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, zanlının bıraktığı dinamitin sahte olduğunu ve alçıdan yapıldığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaçan zanlı, Amasya'da kuyumcuda altınları bozdururken yakalandı.
İş yeri sahibinin yeğeni Fatih Gökay, kendisinin de aşağı sokakta iş yeri olduğunu, silahlı soygunu duyunca olay yerine geldiklerini söyledi.
Emniyet mensuplarının kısa sürede olay yerine geldiğini ancak zanlının kaçtığını anlatan Gökay, şunları dile getirdi:
"Bize anlatılanlar ve kamera kayıtlarına göre, soyguncu motosikleti ön tarafa park ediyor daha sonra içeriye giriyor, içeriye girdikten sonra bir bomba düzeneğini masanın üzerine bırakıyor. Kamerada gördüğümüz görüntülerde altınların verilmemesi halinde dükkanı patlatacağını söylüyor. Daha sonra bir sıra altın istiyor. Bir sıra veriliyor sonra ikinci sırayı da istiyor o da veriliyor. Daha sonra dışarıda 3 kişinin daha olduğunu, alarma basarsanız ya da bağırırsanız bomba patlayacak tehdidinde bulunuyor. Personel de burada sıkıntıya girmemek için biraz sessiz kalıyorlar ama 6-7 dakika içinde emniyet kuvvetleri geliyor. Emniyet kuvvetlerine çok teşekkür ederiz bu arada. İki saat içinde Amasya'da hırsızlar yakalanmış. Mübarek günlerde böyle bir şeyin olması bizleri çok üzdü cana gelmedi çok şükür."
Komşu esnaflardan Sait Yıldırım ise içeride otururken bir motosikletin gelip durduğunu, müşteri gibi içeri girdiğini, hiç ses ya da bağırtı duymadıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:02 Kaynak: AA
Amasya, Tokat, Güncel
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