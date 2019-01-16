Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Trablus'taki Çatışmalarda 5 Kişi Öldü

Güncelleme - Trablus'taki Çatışmalarda 5 Kişi Öldü

54 dakika önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından silahlı gruplar arasında yeniden başlayan çatışmalarda 5 kişi öldü.

Güncelleme - Trablus'taki Çatışmalarda 5 Kişi Öldü, System.String[]
Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından silahlı gruplar arasında yeniden başlayan çatışmalarda 5 kişi öldü.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanı Ahmed bin Ömer, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyinde yaşanan çatışmalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.


Bin Ömer, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını, 1 kişinin yoğun bakımda yattığını ifade etti.


Öte yandan Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trablus'ta ateşkes ihlallerine karşı uyarıda bulunuldu.


Açıklamada, Trablus'un güney kesimlerinde yaşanan askeri hareketliliğin yakından takip edildiği, olayların tırmanması karşısında seyirci kalınmayacağı, gerekli tüm tedbirlerin alınacağı aktarıldı.


Taraflara sivillerin canlarına, mallarına ya da kamu malına yönelik doğrudan ya da dolaylı bir saldırının, uluslararası insan hakları kanunlarına aykırı olduğu uyarısı yapılan açıklamada, ateş açanların bunlardan sorumlu olduğu ifade edildi.

4 aylık ateşkes sona erdi


Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sona erdiren çatışmalar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Trablus Koruma Gücü'nün UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine başlamıştı.


Çatışmalar Trablus'un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesinde aralıklarla devam ediyor.


Terhune Yedinci Tugayı mensupları daha çok Terhune kentindeki El-Kani ailesi üyelerinden oluşurken, Trablus Koruma Gücü ise UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri ile Nuvasi Tugayı bünyesinde yer alıyor.


115 kişi ölmüştü


Trablus, 4 ay önce de ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.


UMH'ye bağlı olduğunu ileri süren Terhune Yedinci Tugayı, "başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını" iddia ederken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini savunmuştu.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı Nisan 2018'de feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda bir ateşkes sağlanmıştı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde aralıklarla devam eden çatışmalarda 115 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Libya, Trablus, Güncel
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