Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Trabzon'da Minibüs Dereye Yuvarlandı: 17 Yaralı

Güncelleme - Trabzon'da Minibüs Dereye Yuvarlandı: 17 Yaralı

1 saat önce

Trabzon'un Maçka ilçesinde yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Güncelleme - Trabzon'da Minibüs Dereye Yuvarlandı: 17 Yaralı, System.String[]
Trabzon'un Maçka ilçesinde yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde, kar yağışının etkili olduğu yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak yolun alt kesimindeki dereye yuvarlandı.


Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:10 Kaynak: AA

Maçka, Trabzon, Güncel
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