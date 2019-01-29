Güncelleme - Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Tutuklandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Eskişehir
Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay tutuklandı. Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkartılan Akgülay, Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Getirildiği Diyarbakır'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akgülay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:32 Kaynak: AA
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