GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu gemisinin batması
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:27 Kaynak: AA
Tuna Nehri'nde çoğunluğunu Güney Korelilerin oluşturduğu 34 kişi taşıyan yolcu gemisi bir başka gemiyle çarpışması sonucu battı.
Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Tuna Nehri'nin Macaristan'dan Sırbistan sınırına kadar olan kısmında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de bildirildi.
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