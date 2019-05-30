Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu gemisinin batması
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GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu gemisinin batması

59 dakika önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu gemisinin batması, System.String[]
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı.
Tuna Nehri'nde çoğunluğunu Güney Korelilerin oluşturduğu 34 kişi taşıyan yolcu gemisi bir başka gemiyle çarpışması sonucu battı.
Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Tuna Nehri'nin Macaristan'dan Sırbistan sınırına kadar olan kısmında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:27 Kaynak: AA
Macaristan, Güncel
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