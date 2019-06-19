Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME-Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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GÜNCELLEME-Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

10 dakika önce

ANKARA/ Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCELLEME-Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
ANKARA/ Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da operasyonun kent merkezi kırsalında gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildi."
Açıklamada, bölgede jandarma özel harekat timlerinin operasyona devam ettiği, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:57 Kaynak: AA
Jandarma, Tunceli, Güncel
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