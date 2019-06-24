Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu, 3'ü gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
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GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu, 3'ü gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde biri "turuncu", 3'ü "gri" kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu, 3'ü gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde biri "turuncu", 3'ü "gri" kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de son iki günde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu", 3'ünün "gri" kategoride olduğu belirlendi.
Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen S¸ehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 4 teröristten biri olan sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu "Hakkı Çemişgezek" kod adlı Cihan Çelebi'nin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu" kategoride yer aldığı tespit edildi.
Operasyonlarda etkisiz hale getirilen diğer teröristlerden sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu "Sidar" kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde "Adnan Piro" kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu "Rızgar" kod adlı Abdulkerim Avras'ın 300 bin lira ödülle, arananlar listesinde "gri" kategoride yer aldığı belirlendi.
Katıldıkları terör olayları
Teröristlerden Cihan C¸elebi'nin, 2017'de ve 2018'de Ormanardı Gırdara ko¨yu¨ bo¨lgesinde yol yapım s¸antiyesinin emniyetini almakla go¨revli gu¨venlik gu¨c¸lerine yo¨nelik saldırı olaylarına katıldıgˆı ortaya çıktı.
Teröristlerden Mahmut Alınbay'ın 2015'te Pu¨lu¨mu¨r'de Kırmızı Ko¨pru¨ Jandarma Karakol Komutanlığı kars¸ısında bulunan Kalmam Tepe bo¨lgesinde orman kesimi yapan 4 is¸c¸i ve 1 is¸verenin kac¸ırılması ile 2016'da Nazımiye ilc¸e merkezine yo¨nelik eylemi yapan grup ic¸erisinde oldugˆu belirlendi.
Mazlum Atar'ın da 2011'de Tunceli merkez Kuzey istikametinde bulunan Polis O¨zel Harekat go¨zetleme noktasına taciz, 2012'de Tunceli Pu¨lu¨mu¨r karayolundaki 15'inci c¸ıgˆ tu¨neli yakınlarında yol kesme eylemi, bu eylemde 5 aracın yakılması, 2013'te Pu¨lu¨mu¨r Kocatepe yolu mevkisinde Abdullah Başyiğit isimli vatandas¸ın kac¸ırılması ve alıkonulması, 2015'te Tunceli Pu¨lu¨mu¨r kara yolunun 13. kilometresinde Uzuntarla mevkisinde meydana gelen yol kesme ve arac¸ yakma, 2016'da Ovacık ilc¸esi adliye lojmanlarına bombalı arac¸la yapılan saldırı olaylarına katıldıgˆı tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:38 Kaynak: AA
Jandarma, Dersim, Tunceli, Güncel
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