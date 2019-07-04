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GÜNCELLEME - Tünelde uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kastamonu'da tünelde durdurulan araçta uyuşturucu hap ve genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.

GÜNCELLEME - Tünelde uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kastamonu'da tünelde durdurulan araçta uyuşturucu hap ve genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışmaları neticesinde İstanbul'dan bir aracın kente uyuşturucu getireceği tespit edildi.
Takibe alınan araç, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne girdiği sırada durduruldu.
Araçta bulunan A.S. (32), Ö.B. (28) ve H.Y. (24) gözaltına alındı, yapılan aramada 100 uyuşturucu hap ile 100 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları araçla Kastamonu'ya geldikleri öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Kastamonu, Ilgaz, Güncel
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