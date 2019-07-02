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GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını

1 saat önce

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını, System.String[]
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın nedeniyle olay yerine, Tuzla, Pendik, Kartal ve Orhanlı itfaiye ekiplerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle polyester fabrikasının çatısında başlayan yangın kontrol altına alındı.
İtfaiyenin ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:28 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Güncel
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