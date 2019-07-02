GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını
1 saat önce
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tuzla
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:28 Kaynak: AA
Deri Organize Sanayi Bölgesi
'nde polyester fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın nedeniyle olay yerine, Tuzla, Pendik
, Kartal
ve Orhanlı
itfaiye ekiplerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle polyester fabrikasının çatısında başlayan yangın kontrol altına alındı.
İtfaiyenin ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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