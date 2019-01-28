Güncelleme - Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemi Yangını
10 dakika önce
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangında yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangında yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın sırasında yaralanan bazı çalışanlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:41 Kaynak: AA
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