Güncelleme - Üç Kız Arkadaş Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
13 saat önce
Sivas'ta sokakta kavga eden 3 kız arkadaştan biri bıçakla yaralandı, kavgaya karışan arkadaşlardan biri tutuklandı.
Sivas
'ta sokakta kavga
eden 3 kız arkadaştan biri bıçakla yaralandı, kavgaya karışan arkadaşlardan biri tutuklandı.
Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak'ta, Y.K. (18), M.A. (18) ve A.P. (18), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.P, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan Y.K. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:41 Kaynak: AA
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