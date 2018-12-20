Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Üç Kız Arkadaş Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Güncelleme - Üç Kız Arkadaş Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

13 saat önce

Sivas'ta sokakta kavga eden 3 kız arkadaştan biri bıçakla yaralandı, kavgaya karışan arkadaşlardan biri tutuklandı.

Güncelleme - Üç Kız Arkadaş Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Sivas'ta sokakta kavga eden 3 kız arkadaştan biri bıçakla yaralandı, kavgaya karışan arkadaşlardan biri tutuklandı.

Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak'ta, Y.K. (18), M.A. (18) ve A.P. (18), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.P, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Gözaltına alınan Y.K. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:41 Kaynak: AA

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