Güncelleme - Uludağ'da Çatıdaki Kar Kütlesi Vatandaşların Üzerine Düştü
13 dakika önce
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı.
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Uludağ'da PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki kar kütlesi, vatandaşların üzerine düştü.
Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin, Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi.
Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki aramaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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