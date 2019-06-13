Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama
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GÜNCELLEME - Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama

1 saat önce

Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.

GÜNCELLEME - Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama, System.String[]
Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.
İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi'nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.
Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, tankerlerdeki 44 kişi tahliye edilerek, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Cask Limanına nakledildi.
ABD tankerlere yardım için kuvvetlerini gönderdi
Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre, İngiliz donanması tarafından yürütülen Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, Umman Denizi'nde meydana gelen patlamanın incelendiğini duyurdu.
Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous olduğu tespit edilen tankerlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki limandan yüklenen petrolü taşıdığı ifade edildi. Patlamada bir kişi yaralandı.
ABD'nin Bahreyn'de bulunan 5'inci Filosu, saldırıya uğradığı tahmin edilen iki tankere yardım için bölgeye kuvvetlerini gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:27 Kaynak: AA
Umman Denizi, Güncel
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