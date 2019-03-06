Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Ümraniye'de Cinayet

Güncelleme - Ümraniye'de Cinayet

48 dakika önce

Ümraniye'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Güncelleme - Ümraniye'de Cinayet, System.String[]
Ümraniye'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Özkan'ın (45) evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özkan'ın cansız bedenini buldu. Arzu Özkan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede yaptıkları incelemeleri tamamladı.

Arzu Özkan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Özkan'ı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için Firuze Sokak'ta bulunan başka binalara ait güvenlik kamere kayıtları incelenmeye başlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri cinayet aletini bulmak için sokaktaki çöp kutularında arama yaptı.

Arzu Özkan'ın eşi Serdar Özkan ve oğlu Tunç Özkan, ifadelerine başvurulmak üzere Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü.

Komşular, eve giren hırsız ya da hırsızların Özkan'ı bıçaklayarak öldürmüş olabileceğini iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Arzu Özkan, Ümraniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızgın Koca, Hamile Eşine Cinsel İstismarda Bulunan Sapığı Palayla Doğradı Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren Genç: Annemle Yatakta Bastım

Çığlıklarını Komşuları Duydu! Evinde Bıçaklanan Kadın Ölü Bulundu Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Ümraniye'de Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]