Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Ümraniye'de İki Katlı Binada Yangın

Güncelleme - Ümraniye'de İki Katlı Binada Yangın

10 dakika önce

Ümraniye'de iki katlı bir binada çıkan yangın, üst katta mahsur kalan kişilerin tahliye edilmesinin ardından kontrol altına alındı.

Güncelleme - Ümraniye'de İki Katlı Binada Yangın, System.String[]
Ümraniye'de iki katlı bir binada çıkan yangın, üst katta mahsur kalan kişilerin tahliye edilmesinin ardından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler, üst katta mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişilere olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Mahallede paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları sırasında söz konusu binada yaşayanlar sinir krizi geçirdi.

Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasına başladı.

Bodrum katı marangozhane, alt katı iş yeri, üst katı konut olarak kullanılan binadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:47 Kaynak: AA

İtfaiye, Ümraniye, Güncel
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