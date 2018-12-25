Güncelleme - Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu
44 dakika önce
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Uşak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İzmir
'den kente uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik
ŞubeSİ ekipleri, plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü şehir girişinde durdurdu. Polis
ekipleri, otobüste yolcu olarak bulunan B.T, T.Y. ve Y.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 324 uyuşturucu hap bulundu.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:33 Kaynak: AA
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