Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme - Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

44 dakika önce

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'den kente uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik ŞubeSİ ekipleri, plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü şehir girişinde durdurdu.

Polis ekipleri, otobüste yolcu olarak bulunan B.T, T.Y. ve Y.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 324 uyuşturucu hap bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:33 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı

Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:17:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]