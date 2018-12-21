Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddia Edilen Aileye Operasyon

Güncelleme - Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddia Edilen Aileye Operasyon

11 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen aileden 4 kişi gözaltına alındı.

Güncelleme - Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddia Edilen Aileye Operasyon, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen aileden 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Ö'nün Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi'nde Zekai S. ve Hakan S'den uyuşturucu temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Zekai S. ve T.Ö'nün içinde olduğu araçta, 220 gram esrar bulundu.

Polis, Zekai S'nin kardeşleri Aydın S. ve Hakan S'nin yanı sıra yeğenleri Anıl S. ile hareket ettiğini belirledi.

İlkadım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" gerekçesiyle Zekai S, Aydın S, Hakan S. ve Anıl S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zekai S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aydın S, Hakan S. ve Anıl S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:13 Kaynak: AA

İlkadım, Uyuşturucu Ticareti, Güncel
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