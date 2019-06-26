Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCELLEME - Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Çatak ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise 18 Haziran'da Gevaş ilçesinde güvenlik korucularına yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışmalar yapıldığı bildirildi.
Söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 teröristin Çatak ilçesine bağlı Işınlı Mahallesi kırsalında tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Hussam Peyan Operasyonu'nda söz konusu 2 terörist silahları ile (2 AK-47 piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecektir."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:47 Kaynak: AA
jandarma, operasyon, çatak, van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Son dakika! Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber geldi: Şehidimiz var Son dakika! Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey'in kaderini değiştirecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:23:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]