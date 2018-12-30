Güncelleme - Van'da Asayiş Uygulaması Yapıldı

Van
'da polis ve jandarma ekiplerince çok sayıdaki noktada genel asayiş uygulama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ve Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türkiye
Güven Huzur-9" asayiş uygulaması kapsamında park ve bahçelerde, internet-elektronik oyun salonları, AVM içleri ve çevreleri, cadde, sokak, bulvar, toplu taşıma yapılan gar-istasyon, iskele-liman, otogar-terminal ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi.
Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya, emniyet müdürlüğü bünyesinden 290 personel, 54 ekip, helikopter ve deniz aracı ile jandarma bünyesinden 99 ekip ve 560 personel katlıdı.
Emniyet ekiplerince yapılan uyulamada, 55 umuma açık iş yeri ve 156 araçta inceleme ile bin 637 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda 2 iş yeri ile arandığı tespit edilen 5 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.
Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada ise 6 bin 778 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve 3 bin 668 araç kontrol edildi.
Jandarma ekiplerince trafik yönünden yapılan denetimlerde, kurallarına uymayan 34 sürücüye 9 bin 308 lira ceza kesildi, ayrıca 7 araç trafikten men edildi ve aranan bir araç yakalandı.
Öte yandan Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde jandarma ekiplerince bir binaya yapılan operasyonda sonucunda ise 9 kişi hakkında kumar oynama ve oynatma suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.