Güncelleme - Vapurdakileri Baltayla Tehdit Eden Kişi Serbest Bırakıldı
58 dakika önce
İzmir'de Karşıyaka-Konak seferini yapan vapuru "İstanbul'a götüreceğini" söyleyip yolcuları baltayla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, serbest bırakıldı.
İzmir
'de Karşıyaka- Konak
seferini yapan vapuru " İstanbul
'a götüreceğini" söyleyip yolcuları baltayla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Konak istikametine 12.05'te hareket eden vapura binen E.Y. (36), vapur Konak'a yanaştığı sırada elindeki baltayla tehdit ettiği yolcuların yerlerinden kalkmamasını istedi.
Bu sırada telefonla konuştuğu kişiye vapurun "İstanbul'a gideceğini" söylediği bildirilen E.Y, vapurdaki sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Konak iskelesinde vapura gelen ekiplerce gözaltına alınan E.Y, daha sonra Anafartalar Polis
Merkezine götürüldü.
E.Y, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:15 Kaynak: AA
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