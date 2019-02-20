Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Yabancı Uyruklu Maskeli Gasp Şüphelileri Yakalandı

Güncelleme - Yabancı Uyruklu Maskeli Gasp Şüphelileri Yakalandı

31 dakika önce

Isparta'da, taktıkları maskeyle farklı tarihlerde 4 gasp olayına karıştığı iddia edilen Afganistan uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Yabancı Uyruklu Maskeli Gasp Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
Isparta'da, taktıkları maskeyle farklı tarihlerde 4 gasp olayına karıştığı iddia edilen Afganistan uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir market çalışanının maskeli 4 kişi tarafından bıçakla yaralandıktan sonra 8 bin lira ve 2 cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.


Güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda eşkalleri belirlenen Afganistan uyruklu S.R. (30), M.T. (21), F.E. (22) ve M.Z.U. (21) gözaltına alındı.


Şüphelilerin, farklı tarihlerde 3 kişinin daha 720 lirasını gasbettikleri belirlendi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, market çalışanının gasbedildiği olay anı marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, maskeli 4 kişinin markete girerek iş yeri çalışanını bıçaklaması ve paraların gasbedilmesi yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:37 Kaynak: AA

Isparta, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 21:08:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Yabancı Uyruklu Maskeli Gasp Şüphelileri Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]