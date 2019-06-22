Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Yalova'da fuhuş operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Yalova'da fuhuş operasyonu

12 dakika önce

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

GÜNCELLEME - Yalova'da fuhuş operasyonu, System.String[]
Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda suç örgütünün "Doktor" lakaplı elebaşı Osman B'nin (50) de aralarında olduğu 3'ü yabancı uyruklu kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden, "Doktor" lakaplı elebaşı Osman B'nin de aralarında olduğu 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.
Olay
Yalova merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu düzenlenmiş 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyonda adresler ve araçlarda yapılan aramada çok sayıda mermi, para, uyuşturucu, kadınlarla ilgili kayıtların olduğu ajandalar ele geçirilmişti.
Evlerde zorla tutuldukları öne sürülen Rusya ve Ukrayna uyruklu 14 kadın, emniyetteki ifadelerinde, iş bulma vaadiyle kandırıldıklarını ve zorla tutulduklarını söylemişti.
Örgüt üyeleri ve kadınların, yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri, telefon görüşmelerini şifreli gerçekleştirdikleri ve "Arabalar geldi" parolasını kullandıkları bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:12 Kaynak: AA
Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DHA DIŞ- Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada Prens Harry'nin dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Anniston'a aşık olduğu iddia edildi İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler! Bikinili fotoğraflarını yayınlayan genç kadın doktorluktan men edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 00:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Yalova'da fuhuş operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]