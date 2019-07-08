Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu

1 saat önce

Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

GÜNCELLEME - Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu, System.String[]
Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Yalova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ile İstanbul, Bursa ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Operasyonda yakalanan ve elebaşı olduğu öne sürülen D.O'nun (48) da aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye getirildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince, yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı zorla çalıştırıldığı belirlenen Bursa yolu üzerindeki mekanda arama gerçekleştirilmiş, olası baskında yakalanmamak amacıyla yapılan gizli bölmelerde 10 yabancı uyruklu kadın ve bu kadınlara ait pasaport ile uyuşturucu, hesap çeteleleri, ajandalar ve para ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:35 Kaynak: AA
Yalova, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan otomobilde can pazarı Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 21:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]