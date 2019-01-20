Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Yemen'de 5 Yabancı Mayın İmha Uzmanı Öldü

Güncelleme - Yemen'de 5 Yabancı Mayın İmha Uzmanı Öldü

1 saat önce

Yemen'de Suudi Arabistan'ın yürüttüğü "Mayın Temizleme Projesi"nin (MASAM) ülkenin doğusundaki Marib'de yer alan merkezinde meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 5 uzman öldü.

Güncelleme - Yemen'de 5 Yabancı Mayın İmha Uzmanı Öldü, System.String[]
Yemen'de Suudi Arabistan'ın yürüttüğü "Mayın Temizleme Projesi"nin (MASAM) ülkenin doğusundaki Marib'de yer alan merkezinde meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 5 uzman öldü.


Merkez yetkilileri ile güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marib ilinde MASAM'a ait merkezde imha edilmek üzere toplanan mayınların patlaması sonucu yabancı uyruklu 5 mayın temizleme uzmanı yaşamını yitirdi.

Patlamada ölenler arasında, MASAM Müdür Yardımcısı Güney Afrika kökenli İngiliz vatandaşı Johannes Den Haan'ın yanı sıra Kolombiya ve Afrika ülke vatandaşları bulunuyor.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi bünyesinde yürütülen "MASAM" projesi, yaklaşık bir buçuk yıl önce Yemen'in farklı bölgelerine Husiler tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmesi için başlatılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Taraflar arasında zaman zaman varılan anlaşmalarda somut bir ilerleme kaydedilemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Yemen, Güncel
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