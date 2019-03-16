Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Övdüğü İddiasına Tutuklama

Güncelleme - Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Övdüğü İddiasına Tutuklama

56 dakika önce

Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan "Ekşi Sözlük" yazarı tutuklandı.

Güncelleme - Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Övdüğü İddiasına Tutuklama, System.String[]
Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan "Ekşi Sözlük" yazarı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı hakkında inceleme başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli A.A'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu tespit edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Emniyetten açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da cuma namazı için toplanan Müslümanlara yönelik terör saldırısında 49 kişinin şehit olduğu, onlarcasının yaralandığı anımsatıldı.

Bazı ulusal basın yayın organları ve sosyal medyada "mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzlu kullanıcının paylaşımıyla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.

Söz konusu kullanıcının, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan A.A. olduğu ve ikamet ettiği adreste gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Polis Teşkilatı olarak bu ve benzeri konularda halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik eden, toplum içinde ayrışmaya yönelik nefret söylemleriyle paylaşımlarda bulunan şahıslarla ülke seviyesinde mücadelemizi yasal sınırlar içindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:39 Kaynak: AA

Antalya, Yeni Zelanda, Güncel
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