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GÜNCELLEME - Yozgat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Yozgat'ta bir fabrikanın sahibi kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 3 yeğen yaralandı.

GÜNCELLEME - Yozgat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Yozgat'ta bir fabrikanın sahibi kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 3 yeğen yaralandı.
İddiaya göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının sahipleri, fabrikanın idari kısımda toplantı yaparken işletmenin devri ve taşınması konusunda tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabeyleri Hacı Y. (63), belindeki silahla kardeşlerine ve yeğenlerine ateş edip kaçtı.
Yaralanan Hasan Y. (48), M. Ali Y.(47), Mustafa Y, Murat Y. (25) ve Yıldırım Y. (16), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kardeşler Hasan Y. ve M. Ali Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri fabrikada güvenlik tedbiri alırken, olaydan sonra kaçan zanlı Hacı Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:32 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, Yozgat, Güncel
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