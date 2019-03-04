Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Bıçakladığı İddiası

Güncelleme - Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Bıçakladığı İddiası

1 saat önce

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde cep telefonundan yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen Afganistan uyruklu kişi, hayatını kaybetti.

Güncelleme - Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Bıçakladığı İddiası, System.String[]
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde cep telefonundan yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen Afganistan uyruklu kişi, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde cep telefonuyla konuşarak yürüyen Afganistan uyruklu Muhammet Bin K. (23), yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı (22) ile yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Muhammet Bin K, üzerindeki bıçakla Navsandı'yı yaraladı.

Navsandı, ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Navsandı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Muhammet Bin K, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Eskil ilçesine bağlı Aydınlık Mahallesi Mutlu Yaylası'nda saklandığı evde yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Aksaray, Afganistan, Güncel
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