Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Şehit

Güncelleme - Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Şehit

16 dakika önce

ANKARA/ Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında bir asker şehit oldu.

Güncelleme - Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Şehit, System.String[]
ANKARA/ Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şehit askerin Erzurumlu piyade uzman onbaşı Umut Öznütepe olduğu ve Afrin'de gece saatlerinde teröristler ile çıkan çatışmada mevzi değiştirirken yaralanıp, kaldırıldığı Afrin Devlet Hastanesinde kurtarılamadığı öğrenildi.

Naaşı akşam saatlerinde Erzurum'a getirilecek Öznütepe'nin yarın Narmanlı Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği'ne defnedileceği kaydedildi.

Yusuf ve Nurhayat Öznütepe çiftinin 2'si erkek 3 çocuğundan en büyüğü olan şehit Umut Öznütepe'nin Erzurum'un Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki babaevine büyük bir Türk bayrağı asıldı, mahalle bayraklarla süslendi.

Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakal, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, askeri yetkililer ve mahalle sakinleri şehidin babaevine gelerek ailesine başsağlığı diledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince ailenin taziyeleri kabul etmesi için mahallede iki taziye çadırı kuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:29 Kaynak: AA

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