Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Zimbabve'deki Hortum

Güncelleme - Zimbabve'deki Hortum

35 dakika önce

Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 65'e çıktı.

Güncelleme - Zimbabve'deki Hortum, System.String[]
Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 65'e çıktı.

Chimanimani meclis üyesi Joshua Sacco, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yağış ve tropikal hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'den 65'e yükseldiğini belirtti.

Bölgedeki yüzlerce evin çöktüğünü, yollar ve köprülerin zarar gördüğünü ifade eden Sacco, çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Sacco, kuvvetli yağış ve hortumdan milyonlarca kişinin etkilendiğini, arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Öte yandan Zimbabve Enformasyon Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, hortum mağdurlarına doğrudan yardım etmek için Birleşik Arap Emirlikleri'deki (BAE) ziyaretini kısa kesti." ifadesine yer verildi.

Zimbabve Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın salı gününe kadar devam edeceği ifade edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:21 Kaynak: AA

Mozambik, Güncel
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