Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Zonguldak Merkezli Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanması Operasyonu

Güncelleme - Zonguldak Merkezli Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanması Operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Güncelleme - Zonguldak Merkezli Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanması Operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından muvazzaf astsubaylar O.A, M.A.A, muvazzaf teğmen M.D ve "mahrem imamlar" M.Ö, E.C. ile S.Ş. adliye sevk edildi.


Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden M.A.A, M.D, M.Ö, E.C. ile S.Ş. tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenilen O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta, örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile 4 "mahrem imam" hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf astsubaylar O.A. ile M.A.A, muvazzaf teğmen M.D. ve "mahrem imamlar" M.Ö, E.C. ile S.Ş. gözaltına almıştı.


Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:46 Kaynak: AA

TSK, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York Knicks Takımı, FETÖ'cü Enes Kanter ile Yollarını Ayırdı 8 Aydır Yolda, Yürüyerek Dünyayı Geziyor

Fatih Portakal'dan CHP'ye Fatih Bucak Tepkisi Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'den İlk Mesaj!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 22:20:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Zonguldak Merkezli Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanması Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]