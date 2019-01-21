Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Zonguldak Merkezli "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Zonguldak Merkezli "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Güncelleme - Zonguldak Merkezli
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen, aralarında 2 muvazzaf asker, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ile 1 ByLock kullanıcısı mahrem imamın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden G.Y, U.K, S.D. ve M.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Ocak'ta, Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:25 Kaynak: AA

TSK, Zonguldak, Güncel
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