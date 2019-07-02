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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli terör operasyonu

50 dakika önce

Zonguldak merkezli 4 ilde, sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli terör operasyonu, System.String[]
Zonguldak merkezli 4 ilde, sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında, Zonguldak, İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Haziran'da Zonguldak, İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 5 zanlı, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:39 Kaynak: AA
Zonguldak, Bursa, Güncel
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